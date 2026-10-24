В Астане проходит сельскохозяйственная ярмарка с участием товаропроизводителей Карагандинской и Костанайской областей. На прилавках представлено около тысячи тонн продукции, передает официальный сайт столичного акимата.

Посетители ярмарки, приуроченной ко Дню Республики, могут приобрести мясо, овощи, молочную продукцию, рыбу и другие товары напрямую от отечественных производителей.

Свою продукцию представили более 140 сельхозпроизводителей и предприятий двух регионов. Ассортимент включает мясо, сезонные овощи, молочную продукцию, бакалею, яйца, колбасные изделия, мёд и кондитерские товары.

Карагандинская область привезла более 583 тонн продуктов. На прилавках — 310 тонн картофеля, 134,7 тонны мяса, 80 тонн овощей, 15 тонн молочной продукции, 7,5 тонны рыбы и 36 тонн бакалейных товаров. Кроме того, на ярмарку доставили 310 тысяч куриных яиц.

Костанайская область представила более 400 тонн продукции свыше 100 наименований. Среди них — 49 тонн мяса, 31 тонна молочной продукции, 23 тонны колбасных изделий и мясных полуфабрикатов, 30 тонн круп и макаронных изделий, 90 тонн картофеля и овощей, а также 40 тонн муки. В ассортимент также вошли хлебобулочные и кондитерские изделия, напитки и мёд.

«Приехал за покупками к выходным. Взял картофель, лук, морковь, немного говядины и молочные продукты. Удобно, что всё можно купить в одном месте, а цены указаны на стендах. Можно сравнить стоимость и выбрать то, что подходит по бюджету», — рассказывает один из посетителей ярмарки.

Такие мероприятия дают фермерам и перерабатывающим предприятиям возможность представить свою продукцию столичным покупателям, а горожанам — приобрести товары из разных регионов в одном месте.

Ярмарка работает 24 и 25 октября с 9:00 до 18:00 на территории ипподрома «Қазанат» по адресу: шоссе Қарқаралы, 1.