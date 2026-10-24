День Республики: масштабный челлендж «Менің Қазақстаным» продолжается в Астане

В Астане продолжается масштабный челлендж «Менің Қазақстаным», запущенный ко Дню Республики и объединивший жителей столицы в социальных сетях.

Инициативу активно поддержали деятели культуры, представители творческой и спортивной сфер, школьники, активная молодёжь, а также жители города, передает официальный сайт столичного акимата.

Участники присоединяются к челленджу и публикуют собственные видеоролики, посвящённые национальному празднику.

В своих публикациях астанчане поздравляют казахстанцев с Днём Республики, делятся своим отношением к Родине, говорят о единстве, независимости, любви к стране и личном вкладе каждого гражданина в её развитие.

К челленджу продолжают присоединяться представители разных поколений и сфер деятельности, поддерживая общую праздничную атмосферу в столице.

Челлендж «Менің Қазақстаным» стал одной из масштабных патриотических инициатив в рамках празднования Дня Республики и направлен на укрепление чувства гражданской ответственности, патриотизма, уважения к государственным символам и национальным ценностям.

Напомним, в честь Дня Республики в Астане проходит более 120 культурных, общественных, спортивных, образовательных и патриотических мероприятий.