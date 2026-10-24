«Ночной караван в мире литературы»: в Астане прошла встреча читателей с писателями

В городской библиотеке имени М. Ауэзова состоялось культурное мероприятие «Ночь в библиотеке – 2026». Вечер под названием «Ночной караван в мире литературы», объединивший книгу, творчество и духовные ценности, прошёл в рамках проекта «Читающая нация», передает официальный сайт акимата столицы.

Цель мероприятия — развивать культуру чтения, повышать интерес к художественной литературе и способствовать духовно-познавательному развитию молодёжи. Проект также призван укрепить роль библиотеки как современного культурного пространства столицы.

Для гостей подготовили тематическую книжную выставку «Книга — дух нации, независимость — опора страны». На ней были представлены произведения о национальной истории, независимости страны, единстве, литературном наследии и духовных ценностях.

Одной из главных частей вечера стала встреча с писателями. С читателями пообщались лауреат международной литературной премии «Алаш», кавалер орденов «Құрмет» и «Парасат» Куаныш Жиенбай, а также писатель Канат Абилкаир.

Участники обсудили творческий путь авторов, современную казахскую литературу и роль чтения в обществе. Гости задавали писателям вопросы и делились мнениями о месте книги в жизни людей, читательской культуре молодёжи и значении духовных ценностей.

Для посетителей также подготовили концертные и театральные постановки. Артисты представили литературные произведения средствами сценического искусства. В библиотеке работали интерактивные зоны: гости читали книги при свечах, участвовали в тематических викторинах и проверяли знания в области литературы и истории.

«Ночь в библиотеке – 2026» стала площадкой для общения читателей, писателей и представителей искусства. Мероприятие помогло привлечь внимание молодёжи к книгам и показало библиотеку как пространство для чтения, творчества и содержательного досуга.