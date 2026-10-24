В Астане стартовали праздничные концерты ко Дню Республики

В эти минуты сразу на нескольких локациях столицы начались праздничные концертные программы, посвященные ко Дню Республики. Сегодня концерты под открытым небом проходят на площадках во всех шести районах Астаны, передает официальный сайт городского акимата.

В районе Алматы праздничный концерт начался в жилом массиве «Железнодорожный». В программе - выступления Лукпана Жолдасова, Меруерт Бакыт, Ералы Канжыгалы, трио «Алтын», дуэта «Айша бибі» и трио «DiEra».

В 15:00 праздничная программа продолжится в парке «Жастар». Здесь выступят Дидар Мансур, трио «Айлин», Медет Шайкелов, группа «Астана», Парасат Отан и трио «Алтын».

В районе Байконыр концерт проходит в жилом массиве «Өндіріс». В программе заявлены Фарида Жолдасова, Бауыржан Исаев, Мадина Исламова, Акимхан и Акбота, Даниал Ахметов и трио «Айлин».

В 15:00 концерт начнется в парке «Ататюрк» с участием Мадины Исламовой, Аяна Жаймагамбетова, дуэта «Айша бибі», DOS, трио «Алтын» и Мади Кадырова.

В районе Есиль праздничный концерт состоится в 15:00 в жилом массиве «Бағыстан». Перед зрителями выступят Алтыншаш Мукатаева, Фарида Жолдасова, Бауыржан Исаев, трио «DiEra», дуэт «Белес» и трио «Айлин».

В районе Нура в 12:00 праздничная программа началась в сквере «Айғыржал» жилого массива «Үркер». В числе участников - Турар Толеутай, Айгуль Иманбаева, Дидар Абдыхалык, дуэт «Жарық», Аян Жаймагамбетов и трио «Qazaq Voice».

В 15:00 концерт пройдет в жилом массиве «Жағалау». В программе - выступления Нурбола Балапанова, дуэта Медета Салыкова и Клары Толенбаевой, трио «Еркем», Турара Толеутая, Меруерт Бакыт и Аяна Жаймагамбетова.

В районе Сарайшык мероприятие проходит в жилом массиве «Промышленный». Перед зрителями выступят дуэт Медета Салыкова и Клары Толенбаевой, Алтыншаш Мукатаева, Нурбол Балапанов, трио «DiEra», Ералы Канжыгалы и трио «Алтын».

В 15:00 праздничная программа продолжится в микрорайоне «Отау». Здесь выступят Даниал Ахметов, Айгуль Иманбаева, Акимхан и Акбота, трио «Qazaq Voice», Дидар Абдыхалык и дуэт «Жарық».

В районе Сарыарка концерт начался на площадке Государственного театра танца «Наз» в жилом массиве «Коктал-1». Участие в нем принимают такие исполнители, как Аян Жаймагамбетов, Зарина Омарова, Парасат Отан, трио «Еркем», Турар Толеутай и группа «Астана».

Одновременно праздничная программа стартовала в сквере «Қорғалжын» жилого массива «Коктал-2». Среди заявленных артистов - Мади Кадыров, Медет Шайкелов, Дидар Мансур, Бауыржан Исаев, трио «Айлин» и дуэт «Белес».

В 15:00 концерт состоится на Городской площади. Перед зрителями выступят DOS, Лукпан Жолдасов, Зарина Омарова, Ералы Канжыгалы, трио «DiEra» и Турар Толеутай.

Напомним, ко Дню Республики в столице проводится более 120 культурно-массовых, познавательных, образовательных, спортивных, экологических и социальных мероприятий. Для жителей и гостей Астаны организуют праздничные концерты, выставки, спектакли, тематические встречи, конкурсы, спортивные соревнования и акции. Кроме того, к национальному празднику приурочено открытие новых объектов.