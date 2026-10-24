В Астане состоялся торжественный концерт ко Дню Республики

В честь Дня Республики в Государственной академической филармонии имени Еркегали Рахмадиева прошел праздничный концерт, передает официальный сайт столичного акимата.

С приветственным словом к гостям обратился заместитель акима Астаны Талгат Рахманберді. Он поздравил собравшихся с праздником и отметил, что этот день символизирует единство и согласие народа. За годы независимости страна укрепила свою государственность и заняла достойное место на международной арене.

«Закон — это гарантия прав и свобод каждого человека. Наша задача — сформировать у каждого гражданина глубокое понимание этой истины, а также укрепить общественные и культурные ценности», — отметил заместитель акима столицы.

Он также подчеркнул, что объявление 2026 года Годом цифровизации и искусственного интеллекта отражает стремление страны открывать новые технологические возможности, при этом главной движущей силой остаются знания, ответственность и человек.

В концертной программе были представлены разные жанры искусства. На сцене выступили оперные солисты, артисты балета, кюйши и артисты Государственного театра Astana Musical. Также зрителям представили номера детских творческих коллективов.

Своими выступлениями зрителей порадовали Абылай Тілепбергенов, Құралай Мейрамбек, Айгүл Қосанова, Мадина Ислямова, Шұғыла Әдепхан, Жақсылық Сауқынбеков, Рахман Сатиев, Мархаба Сәби, Әли Оқапов, группа «Кешью», El voice, а также Қайрат Баекенов и группа «Формат».