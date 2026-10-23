Ко Дню Республики многодетным матерям в Астане вручили государственные награды

В преддверии Дня Республики в Астане многодетным матерям вручили государственные награды «Алтын алқа» и «Күміс алқа», передает официальный сайт столичного акимата.

В Есильском районе награды получили девять матерей: четыре — «Алтын алқа», пять — «Күміс алқа».

В районе Байконыр подвеску «Күміс алқа» вручили двум многодетным матерям.

В районе Алматы государственные награды получили 11 матерей: десять — «Күміс алқа», одна — «Алтын алқа».