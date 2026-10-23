В Астане прошел праздничный концерт «Тебе мои песни, Казахстан!»

В Центре активного долголетия Алматинского района столицы в честь Дня Республики прошел праздничный концерт «Тебе мои песни, Казахстан!», передает официальный сайт акимата Астаны.

На праздничном вечере участники исполнили казахские народные песни и популярные музыкальные произведения, подарив зрителям особое настроение.

«В сфере культуры я проработала 48 лет. Выйдя на пенсию, я собрала своих сверстников и стала помогать создавать условия для того, чтобы они могли эффективно проводить свободное время и заниматься творчеством. За последние четыре-пять лет мы создали народный ансамбль «Әдемі». Также открыли ансамбль «Березка», исполняющий русские народные песни. Представители каждой национальности имеют возможность демонстрировать свое искусство и собираться вместе», – рассказала организатор Центра по работе с ветеранами Бакытжан Толеубаева.

Кроме того, при центре действует фольклорный ансамбль «Тамға», популяризирующий национальное искусство. Коллектив вносит вклад в возрождение забывающихся видов искусства, используя кобыз, домбру, сырнай и другие национальные музыкальные инструменты. По словам Бакытжан Толеубаевой, ансамбль завоевал Гран-при на фестивале искусств в Китае, что укрепило престиж коллектива.

Всего в центре зарегистрировано около 5 тысяч человек. Ежедневно сюда приходят порядка 500 человек, которые посещают различные оздоровительные и творческие занятия в зависимости от своих интересов. Занятия организуются в соответствии с графиком посетителей. В центре также проводятся специальные упражнения для растяжки позвоночника, реабилитационная гимнастика и занятия пилатесом. Данная работа направлена на укрепление здоровья пожилых людей и повышение их двигательной активности.