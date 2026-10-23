«Елім деп соқсын жүрегім!»: в Астане прошел вечер в честь Дня Республики

В Центре активного долголетия столичного района Нура прошел вечер «Елім деп соқсын жүрегім!», посвященный Дню Республики. Накануне праздника были награждены активные волонтеры, а артисты центра исполнили патриотические песни и национальные музыкальные произведения, передает официальный сайт акимата столицы.

На праздничном вечере руководитель Отдела социальной сферы аппарата акима района Нура города Астаны Алмас Кабдрахманов отметил активное участие получателей услуг центра в общественной жизни и их вклад в развитие столицы.

«В Центре активного долголетия есть граждане, которые принимают активное участие в общественной жизни. Вы участвуете в различных мероприятиях, организуемых в столице, и вносите свой вклад в процветание и развитие города. Очень важно участвовать в общественных инициативах и проявлять активность. От всей души поздравляю всех вас с Днем Республики!» – сказал Алмас Кабдрахманов.

Получатель услуг Центра активного долголетия Жамалхан Баженкызы остановилась на значимости кружков, проходящих в учреждении, для представителей старшего поколения. Она рассказала, что посещает центр уже три года, занимается тоғызқұмалақ и достигла ряда побед в этом направлении.

«В нашем центре очень много кружков. Мы занимаемся различными полезными делами и эффективно проводим время. Я хожу сюда уже три года. Занимаясь в кружке тоғызқұмалақ, за это время я добилась многих побед. В преддверии Дня Республики я искренне благодарю сотрудников центра, которые учли наш труд, проявили уважение и поздравляют нас с праздником. В такой среде мы чувствуем себя активными членами общества и стремимся к новым достижениям», – отметила Жамалхан Баженкызы.