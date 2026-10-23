«Читающая нация»: в Астане состоится творческая встреча с писательницей Розой Мукановой

В Астане в центре Qazaq Creative Hub состоится творческая встреча с известной писательницей, драматургом, Заслуженным деятелем Казахстана, лауреатом Государственной премии имени Абая Розой Мукановой, передает официальный сайт акимата столицы.

Фонд развития креативных индустрий присоединился к реализации республиканского марафона «Читающая нация» и организует свое первое мероприятие в данном направлении в рамках проекта «Встреча с автором». Эта инициатива направлена на развитие культуры чтения, пропаганду отечественной литературы и укрепление связи между писателями и читателями.

На творческой встрече будут обсуждаться литературное наследие Розы Мукановой, ее писательский путь и художественные особенности произведений. В частности, особое внимание будет уделено произведению «Мәңгілік бала бейне», в основе которого лежат человеческая судьба, историческая память и духовные ценности.

В ходе встречи участники смогут свободно обменяться мнениями с писательницей, ознакомиться с историей написания ее произведений, обсудить актуальные вопросы современной казахской литературы и задать интересующие их вопросы.

Участие фонда в республиканском марафоне позволяет расширить связи между литературой и креативными индустриями, внедрить современные форматы пропаганды чтения книг и презентовать произведения отечественных авторов новой аудитории.

Отметим, что мероприятие состоится 24 октября в Qazaq Creative Hub, по адресу: улица Жошы хана, 16/2.