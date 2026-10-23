Азиатские Пара игры: столичные волейболисты завоевали серебряные медали

На завершившихся в японском регионе Айти-Нагоя V Азиатских Пара играх мужская сборная Казахстана по волейболу сидя завоевала серебряную медаль. В составе национальной сборной честь страны защищали столичные спортсмены Алмат Оспанов и Берик Измаганбетов, передает официальный сайт акимата Астаны.

В полуфинале сборная Казахстана обыграла команду Ирака со счётом 3:2 и получила путёвку в финал соревнований.

В решающем матче за золотую медаль казахстанские волейболисты встретились со сборной Ирана. По итогам трёх партий национальная сборная уступила соперникам со счётом 0:3 (17:25, 15:25, 17:25) и завершила турнир на втором месте.

Таким образом, столичные спортсмены Алмат Оспанов и Берик Измаганбетов стали серебряными призёрами V Азиатских Пара игр, пополнив копилку Астаны двумя серебряными медалями.