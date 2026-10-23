Масштабная экологическая акция пройдет в Астане ко Дню Республики
24 октября в рамках инициативы «Таза Қазақстан» в столице пройдет экологическая акция, приуроченная ко Дню Республики, передает официальный сайт акимата Астаны.
Участники проведут санитарную очистку территорий, уберут мусор, высадят деревья и благоустроят общественные пространства. Работы охватят парки, скверы, дворы, а также территории возле объектов предпринимательства, общественного питания и других организаций.
Акимат призывает предприятия, ОСИ и КСК, представителей малого и среднего бизнеса, волонтеров и всех неравнодушных жителей присоединиться к акции и внести свой вклад в благоустройство столицы.
Совместные усилия жителей помогут сделать город чище и зеленее, а также укрепить бережное отношение к окружающей среде.
#ТазаҚазақстан #экология #TazaChallenge @TazaQazaqstan