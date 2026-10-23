Астана присоединилась к масштабному челленджу

В преддверии Дня Республики в Астане проходит масштабный челлендж «Менің Қазақстаным». Инициативу поддержали представители сферы культуры, творческой и спортивной сфер, школьники и активная молодежь, передает официальный сайт акимата Астаны.

Участники публикуют в социальных сетях видеоролики, поздравляют казахстанцев с праздником, делятся своими мыслями о Родине, единстве и независимости, а также рассказывают о вкладе каждого гражданина в развитие страны.

Челлендж направлен на укрепление патриотизма, чувства гражданской ответственности и уважения к государственным символам. Инициатива объединяет жителей столицы вокруг общих ценностей и помогает создать праздничное настроение.

Напомним, в преддверии Дня Республики в Астане проходят более 120 культурных, общественных, спортивных и патриотических мероприятий.