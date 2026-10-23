В преддверии Дня Республики в Астане пройдет креативная ярмарка Шымкента

В эти выходные, 24–25 октября ко Дню Республики в Астане состоится креативная ярмарка Шымкента в рамках республиканского проекта Creative Aimaq, передает официальный сайт столичного акимата.

Мероприятие пройдет на площадке Qazaq Creative Hub и познакомит жителей и гостей столицы с культурным наследием, творческим потенциалом и современными технологическими разработками Шымкента.

В программе ярмарки - театральные постановки, музыкальные выступления, показы дизайнерских коллекций, выставки-продажи и мастер-классы.

Одним из центральных событий станет литературно-музыкальный спектакль «О, қала!» Казахского драматического театра имени Жумата Шанина, посвященный творчеству Шамши Калдаякова и Ержана Серикбаева.

Киностудия «САҚ» представит анимационные фильмы «Айбынды аула», «Тоқты мен Серке» и «Ахмет». Также запланированы выступления ансамбля «Қаратау» и презентации работ местных дизайнеров и ремесленников.

На выставке-продаже посетители смогут приобрести национальную одежду, авторские украшения, ковры, керамику и другие изделия ручной работы.

Отдельное внимание будет уделено современным технологиям. Проекты Alaqan, Qalam AI и QazTracker продемонстрируют разработки в области биометрии, искусственного интеллекта и цифровых решений.

Креативная ярмарка станет площадкой для презентации культурного и инновационного потенциала Шымкента, продвижения продукции местных мастеров и расширения межрегионального сотрудничества.

Ярмарка будет проходить 24 и 25 октября в Qazaq Creative Hub, расположенном по адресу: ул. Жошы хана, 16/2.