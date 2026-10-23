В честь Дня Республики Управление по делам религий столицы совместно с общественным фондом «Qamqor-Astana» провело информационно-разъяснительную встречу в рамках проекта «Ашық Talks». Мероприятие было организовано на территории торгового дома «Тулпар» и объединило около 60 самозанятых граждан, работающих в сфере неформальной торговли, передает официальный сайт акимата Астаны.

Встреча прошла накануне национального праздника Казахстана — Дня Республики — и была направлена на популяризацию национальных ценностей, укрепление патриотического духа и продвижение духовно-нравственных ориентиров в обществе.

Мероприятие состоялось в формате открытого диалога. Участникам рассказали о духовно-нравственных и семейных ценностях, национальных традициях и истории казахского народа, а также разъяснили основы религиозной грамотности и требования законодательства Республики Казахстан в сфере религиозной деятельности.

В ходе мероприятия для собравшихся были организованы конкурс пословиц и поговорок и тематические викторины. Также в рамках сессии «вопрос-ответ» участники получили ответы на интересующие их вопросы, касающиеся профилактики распространения деструктивных религиозных течений и экстремистской идеологии.

Во время встречи были распространены информационно-разъяснительные брошюры профилактического характера, содержащие информацию об опасности деструктивных религиозных течений и о законодательстве в сфере религии.

В завершение мероприятия победителям викторины были вручены ценные призы.

Проект «Ашық Talks» нацелен на установление открытого диалога с населением и создание площадки для обсуждения актуальных вопросов в сфере религии в доступном формате. Подобные встречи, проведённые в рамках Дня Республики, способствуют популяризации национальных и духовных ценностей, повышению религиозной грамотности населения, укреплению чувства патриотизма и развитию конструктивного взаимодействия с различными социальными группами общества.

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