Какие медицинские учреждения откроют в Астане

Аким Астаны Женис Касымбек на своей странице в Instagram рассказал о готовящихся к открытию новых медицинских объектах, передает официальный сайт столичного акимата.

«С учетом роста населения и нагрузки на действующие организации продолжаем планомерно расширять медицинскую инфраструктуру. Сегодня с первым заместителем премьер-министра РК Нурлыбеком Налибаевым и министром здравоохранения РК Акмарал Альназаровой посетили ряд медицинских учреждений.

В рамках поручений Главы государства в этом году откроем новый приемно-диагностический комплекс при Городской многопрофильной больнице №2 и детский травматологический пункт при Многопрофильной городской детской больнице №2. Остальные объекты – перинатальный центр, многопрофильная больница и три поликлиники – будут реализованы поэтапно.

Новый приемно-диагностический комплекс при ГМБ №2 объединит приемное отделение для взрослых, акушерское приемное отделение, диагностические службы и травмпункт для жителей левобережья столицы. Пятиэтажный объект площадью 7 тыс. 120 м² рассчитан на 700–900 обращений в сутки.

В комплексе предусмотрены компьютерная томография, МРТ, рентгенодиагностика, ангиографическая операционная, операционные, инсультный центр, подразделения травматологии, реанимации и интенсивной терапии.

Главное преимущество – возможность пройти все необходимые этапы экстренной помощи в одном комплексе: от первичного осмотра и диагностики до оперативного вмешательства и дальнейшего лечения. Это позволит ускорить обследование пациентов и принятие врачебных решений, повысить доступность специализированной помощи. Открытие комплекса также позволит создать 50 новых рабочих мест.

В этом году также откроем новую пристройку к МГДБ №2 для оказания экстренной травматологической помощи детям. В новом корпусе будут оборудованы реанимационный зал, операционный блок, кабинеты компьютерной томографии и рентгенодиагностики. Современное оснащение позволит расширить возможности обследования и лечения детей с травмами, оптимизировать маршрутизацию и повысить оперативность оказания помощи.

Следующим этапом станет развитие медицинской инфраструктуры в районе Сарыарка. В 2027 году планируется открытие нового современного перинатального центра на 250 коек. В 2029 году планируется завершение строительства и открытие многопрофильной городской больницы на 300 коек.

В прошлом году на базе Национального координационного центра экстренной медицины открыли детский травматологический пункт для жителей районов Есиль и Нура, где медпомощь уже получили более 10 тыс. детей. Тем самым снизилась нагрузка на детский травмпункт на правом берегу.

Также в прошлом году за счет частный инвестиций открыли поликлинику в районе вокзала Нұрлы-Жол.

Параллельно расширяем сеть первичной медико-санитарной помощи. В конце 2026 года планируется начать строительство поликлиники в районе Есиль на 500 посещений в смену. В 2027 году – еще двух поликлиник в районах Сарайшык и Нура, каждая также на 500 посещений в смену.

В целом в ближайшие 3 года планируется построить 10 объектов здравоохранения, включая 2 перинатальных центра, новую современную многопрофильную больницу, 5 поликлиник, 2 подстанции скорой помощи», - написал Женис Касымбек.