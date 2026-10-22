Столичные педагоги стали обладателями гранта международного конкурса

Учителя и инициативная молодежь школы №101 «Келешек мектебі» города Астаны победили в международном конкурсе Youth Empowerment Fund (YEF) и стали обладателями гранта в размере 1 500 евро. С помощью своего проекта «AI4Inclusion» команда планирует использовать возможности искусственного интеллекта и внести вклад в развитие инклюзивного образования, передает официальный сайт акимата столицы.

Главная цель проекта — формирование доступной и инклюзивной образовательной среды, учитывающей индивидуальные потребности каждого ученика. В этом направлении планируется внедрение инструментов искусственного интеллекта для адаптации учебных материалов под особенности детей.

В ближайшие шесть месяцев проектная команда изучит потребности учащихся и протестирует ИИ-ассистентов. По итогам проекта будут организованы обучающие семинары, а накопленный опыт презентуют педагогическому сообществу.

Конкурс YEF реализуется при поддержке Европейского союза и в партнерстве с такими международными молодежными организациями, как Global Youth Mobilization, World Scouting и YMCA. Победа команды школы №101 — это важный шаг на пути к внедрению современных технологий в образовательный процесс и созданию равных возможностей для каждого ребенка.