Стражи порядка проводят в Астане оперативно-профилактическое мероприятие «Безопасный дом», направленное на укрепление общественной безопасности, предупреждение правонарушений и обеспечение правопорядка в жилом секторе, передает официальный сайт столичного акимата со ссылкой на Департамент полиции города.

В рамках ОПМ сотрудники полиции проверяют жилые дома, квартиры, сдаваемые в аренду, общежития, хостелы и гостиницы. Особое внимание уделяется выявлению правонарушений, проверке мест проживания лиц, состоящих на профилактическом учёте, а также проведению разъяснительной работы с горожанами о необходимости соблюдения законодательства.

Наряду с проверочными мероприятиями полиция использует дополнительные способы профилактического информирования. Так, с помощью дрона организовано аудиооповещение жителей и гостей столицы. Гражданам напоминают о необходимости соблюдать требования законодательства, общественный порядок и правила поведения в общественных местах, а также не допускать действий, нарушающих покой окружающих.

Проведение подобных мероприятий направлено на предупреждение правонарушений, повышение уровня защищённости граждан и создание безопасной среды для жителей столицы.

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