Столичный пара пловец стал серебряным призером Азиатских Пара игр в Японии

На V Азиатских Пара играх, проходящих в японском городе Нагоя, сборная Казахстана по пара плаванию завоевала серебряную медаль в смешанной эстафете 4×50 метров вольным стилем, передает официальный сайт акимата Астаны.

В финальном заплыве казахстанские спортсмены показали результат 2 минуты 48,99 секунды и заняли второе место.

В составе национальной команды выступил представитель Астаны Сиязбек Далиев.

Победителем соревнований стала сборная Китая, финишировавшая с результатом 2 минуты 25,22 секунды и установившая новый рекорд Азиатских Пара игр.

Бронзовую медаль завоевала команда Таиланда с результатом 2 минуты 54,64 секунды.

Таким образом, столичный парапловец Сиязбек Далиев внёс очередной вклад в медальную копилку национальной сборной Казахстана на V Азиатских Пара играх.