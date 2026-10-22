Гала-концерт культурно-просветительского проекта «Мың бала» прошел в Астане

В преддверии Дня Республики в столичном Дворце школьников имени Аль-Фараби прошел гала-концерт культурно-просветительского проекта «Мың бала».

В мероприятии приняли участие победители региональных этапов из 20 регионов Казахстана, представители организаций образования и этнокультурных объединений, а также активная молодежь, передает официальный сайт акимата Астаны.

Проект, реализуемый с 2014 года, был направлен на популяризацию государственного языка, сохранение национальных традиций и ценностей, а также раскрытие творческого потенциала подрастающего поколения. За годы проведения он объединил тысячи детей и молодых людей разных этносов, способствуя укреплению межэтнического согласия и единства в стране.

Как отметил руководитель управления по взаимодействию с этнокультурными объединениями республиканского государственного учреждения «Қоғамдық келісім» Елдос Жумагулов , проект на протяжении более десяти лет пользовался популярностью среди молодежи и школьников.

«Главная цель проекта заключалась в популяризации казахского языка и культуры. Ежегодно в нем участвуют представители разных этносов, дети, школьники и студенты. Они выступают на государственном языке, исполняют песни, играют на домбре. Все это способствует укреплению межэтнического согласия и единства», — отметил Елдос Жумагулов.

В 2026 году в рамках проекта во всех регионах страны провели 114 мероприятий, охвативших 1 653 школьника. На заключительный гала-концерт пригласили победителей региональных отборочных этапов, которые продемонстрировали свои таланты и достижения в области языка, культуры и искусства.

В этом году программа проекта также включала несколько дополнительных номинаций. Одним из направлений стала поддержка инициативы Главы государства «Читающая нация», ориентированной на развитие культуры чтения и формирование интеллектуальной нации.

По словам Елдоса Жумагулова, участие в проекте позволяет молодым казахстанцам из разных регионов проявлять себя и демонстрировать владение государственным языком. При этом география участников охватила все регионы страны.

Гала-концерт стал итогом проведенной в областях работы и площадкой для чествования победителей. В ходе мероприятия участникам вручили благодарственные письма и памятные призы.

Организаторами проекта выступили Министерство культуры и информации Республики Казахстан и республиканское государственное учреждение «Қоғамдық келісім».

Проект «Мың бала» продолжил объединять молодежь вокруг общих культурных ценностей, помогая сохранять национальное наследие, развивать государственный язык и укреплять единство народа Казахстана.