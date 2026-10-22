Челлендж «Менің Қазақстаным» запустили ко Дню Республики в Астане

В социальных сетях в столице ко Дню Республики запустили единый челлендж «Менің Қазақстаным», направленный на укрепление патриотизма, чувства гражданской ответственности и уважения к государственным символам, передает официальный сайт акимата Астаны.

Инициативу поддержали столичные деятели культуры, представители творческой и спортивной сфер, школьники, а также активная молодежь.

В рамках челленджа участники публикуют видеоролики, в которых поздравляют казахстанцев с Днем Республики, делятся своим отношением к Родине, говорят о единстве, независимости и личном вкладе каждого гражданина в развитие страны.

Челлендж «Менің Қазақстаным» призван объединить жителей столицы вокруг общих ценностей, поддержать праздничную атмосферу и привлечь внимание подрастающего поколения и молодежи к значению Дня Республики.

Напомним, в преддверии праздника в Астане проходят более 120 культурных, общественных, спортивных и патриотических мероприятий.