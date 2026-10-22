В Астане увлекающиеся поэзией пенсионеры состязались в выразительном чтении

В Центре активного долголетия столичного района Нура в честь Дня Республики прошел конкурс выразительного чтения «Поэзия жүрегімде». На творческом мероприятии, организованном популяризатором языка и пенсионером-волонтером Умит Сагитовой, участники декламировали стихи казахских поэтов, продемонстрировав свою любовь к литературе и творческие таланты, передает официальный сайт столичного акимата.

Главная цель конкурса — развитие творческих способностей представителей старшего поколения, повышение интереса к поэзии и популяризация богатого наследия казахской литературы. В ходе состязания участники искусно читали произведения поэтов, передавая через стихотворные строки свою любовь к родной земле.

По итогам мероприятия были определены лучшие исполнители. Первое место заняла Шолпан Бекниязова, второе место разделили Данагуль Казакбаева и Рамазан Курманбаев. Третье место между собой разделили Жумагат Муканов, Рауза Есмурзина и Оразбиби Карманова.

Также на сцене выступили Гульнар Сулейменова, Турдан Толеухан и Жания Жагыппарова, заслужившие горячие аплодисменты зрителей. Индивидуальная манера исполнения каждого участника и их искренняя любовь к поэзии раскрыли глубокое содержание конкурса.

Одним из самых трогательных моментов мероприятия стало выступление юных талантов. Семилетняя Нурия Омар выразительно прочитала стихотворение Абая Кунанбаева «Мен көрдім ұзын қайың құлағанын», а шестилетняя Жания Омар исполнила произведение Дины Нурпеисовой «Домбыра». Сценическая свобода и старание одаренных детей восхитили всех собравшихся.