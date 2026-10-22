Финал фестиваля военно-патриотической песни прошел в Астане

В преддверии Дня Республики в столичной школе-лицее № 37 имени С. Мауленова прошел финальный этап городского фестиваля военно-патриотической песни, передает официальный айт акимата Астаны.

Фестиваль «Әскери-патриоттық әндер байқауы» организовали по инициативе астаниского филиала военно-патриотического движения «Жас Сарбаз» при поддержке столичного акимата в рамках проекта «Жас Сарбаз – намыс пен рух алаңы».

В отборочном этапе приняли участие 60 конкурсантов, 10 из которых вышли в финал.

«По итогам городского финала отберут участников республиканского фестиваля. Цель мероприятия — раскрыть творческий, спортивный и другие таланты юных сарбазов», — рассказал председатель столичного филиала «Жас Сарбаз» Айдархан Маханбет.

Одним из финалистов стал ученик школы-лицея № 37 Есімхан Тәжібай. Он исполнил песню «Мен — қазақпын», посвященную национальной идентичности и любви к Родине. На сцене участник выступил в качестве солиста в сопровождении хора.

По словам Есімхана, фестиваль помогает воспитывать в школьниках патриотизм и уважение к своей стране.

«Патриотизм – это ответственность. В этом главная идея «Жас Сарбаз». Надевая форму, каждый участник движения должен относиться к ней с уважением и осознавать свой долг перед страной», — считает он.

Фестиваль направлен на воспитание патриотизма среди молодежи, популяризацию национальных ценностей, уважение к истории Казахстана и подвигам защитников страны.