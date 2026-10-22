В столичном Доме дружбы ко Дню Республики прошёл круглый стол на тему «История. Назидание. Государственность: путь развития Казахстана». В мероприятии приняли участие руководитель Управления внутренней политики города Астаны Бакытжан Жунисбеков, депутаты Курултая, члены Народного совета Казахстана, представители государственных органов, научного сообщества, этнокультурных объединений и общественных организаций, передает официальный сайт акимата столицы.

В ходе встречи спикеры рассказали о ключевой роли Декларации о государственном суверенитете в истории страны, а также обсудили фундаментальные принципы новой Конституции, направленные на формирование новой модели общественного развития.

Кроме того, участники обсудили вопросы укрепления общественного согласия и общенационального единства, а также воспитания патриотизма у молодёжи.

«Наш долг — любить страну не на словах, а сердцем. Есть государства, которые смотрят на нас с восхищением. Есть те, кто берёт с нас пример. Уважаемый народ Казахстана! Желаю благополучия нашей стране и спокойствия нашей земле!» — сказал Халық Қаһарманы, генерал-лейтенант Бахытжан Ертаев.