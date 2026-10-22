Столичная спортсменка стала бронзовым призером Азиатских Пара игр по настольному теннису

Столичная спортсменка Алтынай Ержанкызы стала бронзовым призёром соревнований по пара настольному теннису на V Азиатских Пара играх, проходящих в японском городе Нагоя, передает официальный сайт городского акимата.

Представительница Астаны выступила в смешанном парном разряде класса XD20 вместе с Маратом Суртубаевым.

Казахстанский дуэт дошёл до полуфинала, где встретился с представителями Гонконга Лам Ян Ю и Вонг Хон Ламом.

Встреча завершилась победой соперников со счётом 3:0 (11:7, 11:4, 11:8). По итогам соревнований казахстанские спортсмены завоевали бронзовые награды.

Таким образом, Алтынай Ержанкызы пополнила медальную копилку столичных спортсменов на V Азиатских Пара играх.