Педагоги и воспитанники детского сада №99 «Бүлдіршін» города Астаны в честь Дня Республики исполнили песню «Атамекен» и передали патриотический челлендж детским садам в других городах страны, передает официальный сайт акимата столицы.

Цель этой благородной инициативы — вселить в сердца подрастающего поколения чувство патриотизма и укрепить любовь к родной земле.

Детский сад, открывшийся только в прошлом году, сегодня воспитывает 300 малышей. Здесь трудятся 30 педагогов. В учреждении созданы все условия для всестороннего развития детей: оборудованы современные кабинеты, пространство робототехники, библиотека, а также спортивный и актовый залы.