Столичные школьники организовали необычный флешмоб в Tarlan Astana ко Дню Республики

Ученики общеобразовательной школы №104 города Астаны в преддверии Дня Республики исполнили патриотическую песню «Көк тудың желбірегені» в вагоне легкорельсового транспорта «Tarlan Astana», передает официальный сайт акимата столицы.

Организованная в честь праздника инициатива направлена на укрепление патриотических чувств у подрастающего поколения, а также на повышение уважения к независимости страны и государственным символам.

По словам директора школы Нуртаса Курмангалиулы, главная цель этой акции — разъяснить учащимся глубокую суть Дня Республики и укрепить их гордость за свою родину.

«День Республики — это особенный праздник, символизирующий нашу государственность и прославляющий суверенитет. По случаю этого знаменательного дня мы организовали исполнение учениками песни «Көк тудың желбірегені», чтобы вселить в их сердца любовь к Отчизне и гордость за родную землю. Ведь наша главная обязанность — воспитывать подрастающее поколение независимой страны в духе патриотизма, прививать им уважение к государственным символам и национальным ценностям», — отметил директор школы.