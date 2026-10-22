Столичная паралегкоатлетка установила рекорд Азии

Столичная спортсменка Айсулу Сулейменова, защищающая честь страны на проходящих в Японии V Азиатских Пара играх, установила новый рекорд Азии в беге на 100 метров, передает официальный сайт акимата столицы.

Айсулу выступает в категории T62, предназначенной для спортсменов, которые используют специальные беговые протезы из-за ампутации или поражения обеих ног. Однако, поскольку в её категории больше не оказалось участников, она соревновалась вместе с представительницами категории T64 — спортсменками, использующими протез из-за поражения одной ноги.

В финальном забеге столичная спортсменка преодолела 100-метровую дистанцию за 16,18 секунды и заняла пятое место в общем зачете. При этом данный результат был официально зафиксирован как новый рекорд Азии в её категории T62.

Таким образом, несмотря на то, что Айсулу Сулейменова заняла пятое место в объединенном забеге, она добилась важного достижения, установив континентальный рекорд в своей категории.