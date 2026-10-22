В Астане продолжаются республиканские акции «Republic Day» и «Bereke Fest», приуроченные ко Дню Республики. В них участвуют 10 торгово-развлекательных центров и 48 магазинов различных торговых сетей, передает официальный сайт столичного акимата.

Акции стартовали 17 октября и продлятся до 27 октября. В этот период жители и гости столицы могут приобрести продовольственные и непродовольственные товары по сниженным ценам.

К акции «Republic Day» присоединились крупные торговые центры столицы, в том числе MEGA Silk Way, «Хан Шатыр», Asia Park, Green Mall и другие.

В рамках «Bereke Fest» специальные предложения действуют в магазинах сетей SMALL, SPAR, «Фермаг», «Астыкжан», Greenwich, Magnum, «ВКУСМАРТ» и «Анвар».

Как пояснили в Управлении по инвестициям и развитию предпринимательства города Астаны, ассортимент акции включает продукты питания и другие необходимые в быту товары.

«Покупателям предложен широкий выбор продукции: мясные и молочные изделия, бакалея, кондитерские изделия, напитки, овощи и фрукты, товары повседневного спроса, а также непродовольственные товары», — сообщили в управлении.

Положительно праздничные предложения оценили и горожане.

«Приятно, что в акции участвуют разные магазины и бутики и можно приобрести необходимые товары со скидками. Для жителей и гостей города это хорошая возможность совместить праздничное настроение с выгодными покупками», — отметила астанчанка Жадыра Байзакова.

Выгодные предложения и широкий ассортимент товаров отметил и один из покупателей.

«Такие акции очень удобны для покупателей. В праздничные дни можно приобрести одежду, продукты и другие товары по более выгодным ценам. Думаю, это хорошая инициатива, которая создает праздничное настроение и делает покупки доступнее», — подчеркнул астанчанин.

Инициаторами акций выступили Министерство торговли и интеграции РК совместно с местными исполнительными органами. Акции направлены на повышение доступности товаров для населения, поддержку отечественных производителей и развитие внутренней торговли.