Около тысячи тонн продукции представят на сельскохозяйственной ярмарке в Астане

Ко Дню Республики, 24 и 25 октября, в Астане на территории ипподрома «Қазанат» состоится очередная сельскохозяйственная ярмарка. Свою продукцию представят товаропроизводители Карагандинской и Костанайской областей, передает официальный сайт столичного акимата.

В рамках ярмарки два региона представят около тысячи тонн сельскохозяйственной и продовольственной продукции.

Карагандинская область привезет в столицу более 583 тонн продукции, в том числе:

картофель — 310 тонн;

мясо всех видов — 134,7 тонны;

овощи — 80 тонн;

молочную продукцию — 15 тонн;

рыбу — 7,5 тонны;

куриные яйца — 310 тыс. штук;

прочую бакалейную продукцию — 36 тонн.

Костанайская область представит более 400 тонн сельскохозяйственной и продовольственной продукции свыше 100 наименований, в том числе:

мясо различных видов — 49 тонн;

молочную продукцию — 31 тонну;

колбасные изделия и мясные полуфабрикаты — 23 тонны;

крупы и макаронные изделия — 30 тонн;

картофель и овощи — 90 тонн;

муку — 40 тонн;

хлебобулочные и кондитерские изделия, напитки, мёд и другую продукцию.

В ярмарке примут участие более 140 сельскохозяйственных товаропроизводителей и предприятий двух регионов.

Проведение ярмарки направлено на обеспечение жителей столицы качественной сельскохозяйственной и продовольственной продукцией по доступным ценам, поддержку отечественных производителей и развитие прямых поставок от производителей к потребителям.

Ярмарка будет работать 24 и 25 октября с 9:00 до 18:00 по адресу: шоссе Қарқаралы, 1.