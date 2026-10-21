«Саған кітап арнадым»: акцию по дарению книг запустили в Астане ко Дню Республики

В преддверии Дня Республики в рамках республиканского марафона «Читающая нация» стартовала акция «Саған кітап арнадым», направленная на популяризацию чтения, развитие культуры дарения книг и повышение интереса к литературе, передает официальный сайт акимата Астаны.

Акция «Саған кітап арнадым» предлагает отметить национальный праздник добрым и значимым поступком — подарить книгу человеку, с которым хочется поделиться знаниями, вдохновением и душевным теплом. Инициатива призвана напомнить, что формирование читающей нации начинается с личного примера, искреннего интереса к литературе и простых действий, доступных каждому.

«День Республики — это повод задуматься о том, какое будущее мы создаём для нашей страны и какие ценности передаём следующим поколениям. Книга — особенный подарок, потому что вместе с ней мы делимся знаниями, идеями и возможностью увидеть мир по-новому. Акция «Саған кітап арнадым» — это простой, но содержательный способ сделать чтение частью повседневной жизни. Нам важно, чтобы книга становилась поводом для общения, объединяла людей и вдохновляла их открывать для себя новые произведения. Уверен, что именно из таких искренних поступков складывается культура читающей нации», — отметил исполнительный директор Фонда «Читающая нация» Аян Сакошев.

Чтобы присоединиться к акции, необходимо выбрать книгу — новую или из личной библиотеки в хорошем состоянии, написать тёплое пожелание на первой чистой странице либо вложить открытку с указанием имени получателя и дарителя, а также рассказать, почему была выбрана именно эта книга.

Затем книгу нужно подарить близкому человеку, другу, коллеге, однокласснику или одногруппнику. Участникам также предлагается поделиться историей книжного подарка в социальных сетях: опубликовать фотографию или короткое видео, рассказать о книге и её получателе, отметить официальный аккаунт марафона @kitap_oqityn_ult и использовать хэштеги #СағанКітапАрнадым #КнигаДляТебя #BookForYou #Republicday.

Каждый участник может передать эстафету друзьям, коллегам и знакомым, приглашая их присоединиться к инициативе.

«Саған кітап арнадым» — это больше, чем подарок. Это возможность поделиться знаниями, проявить внимание к близким и вдохновить другого человека на чтение.