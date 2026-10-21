Столичный спортсмен стал серебряным призером Азиатских пара игр

Выступающий на V Азиатских Пара играх в японском городе Нагоя столичный пара пловец Али Турганбеков завоевал серебряную медаль в плавании брассом на дистанции 100 метров, передает официальный сайт акимата столицы.

В финальном заплыве Али Турганбеков показал результат в 1 минуту 44,26 секунды и занял второе место. Таким образом, он пополнил копилку сборной Казахстана еще одной серебряной наградой.

Победу в соревнованиях с результатом 1 минута 41,44 секунды одержал представитель Малайзии Мухаммад Нур Шафик бин Зулкафли, установивший новый рекорд Азиатских Пара игр. Бронзовая медаль досталась спортсмену из Индии, который финишировал с показателем 1 минута 57,25 секунды.

Благодаря этому успеху Али Турганбеков стал двукратным серебряным призером V Азиатских Пара игр.

Стоит отметить, что ранее сборная Казахстана по пара плаванию завоевала серебряную медаль в смешанной комбинированной эстафете 4×50 метров. В составе национальной сборной выступили столичные спортсмены Али Турганбеков и Сиязбек Далиев, а также Наталья Звягинцева и Зульфия Габидуллина.