Более 226 тысяч тонн отходов вывезли с несанкционированных свалок в Астане

В Астане продолжается системная работа по выявлению и ликвидации несанкционированных свалок. Во всех районах столицы проводится мониторинг территорий, организован вывоз отходов, а нарушители правил благоустройства привлекаются к административной ответственности, передает официальный сайт столичного акимата.

С начала года в районах столицы вывезено свыше 226 тысяч тонн отходов.

В районе Нура в ходе проведённых работ очищены 62 участка, с территории района вывезено более 92,7 тысячи тонн мусора.

Особое внимание уделяется профилактике повторного образования стихийных свалок и выявлению лиц, осуществляющих незаконный выброс отходов. На сегодняшний день по статье 505 КоАП РК за нарушение правил благоустройства к административной ответственности привлечены 66 физических и 153 юридических лица.

В районе Сарыарка с начала года выявлено 16 несанкционированных свалок, в том числе 4 участка — с помощью системы «Қазақстан Ғарыш Сапары». В общей сложности с территории района вывезено 21 660 тонн отходов.

В районе Байқоңыр с начала 2026 года в рамках работы по ликвидации несанкционированных свалок на экополигон вывезено более 39 тыс. тонн мусора.

По данным АО «НК «Қазақстан Ғарыш Сапары», в районе было выявлено 8 проблемных точек, все они отработаны. В целом работы проведены на 38 участках, в том числе на улицах 101, Үшқоңыр, Жубанова, Пушкина, Өндіріс, Циолковского, Тайбурыл, Мұнайшылар, в районе рынка «Алай», Северной объездной дороги, проспекта Алаш, железнодорожного переезда по улице Пушкина и других территориях.

В районе Есиль в текущем году с помощью системы АО «НК «Қазақстан Ғарыш Сапары» выявлено 19 точек скопления отходов на четырёх основных участках несанкционированного размещения мусора. Все 19 точек отработаны, с начала года с территории района вывезено более 45 тыс. тонн отходов.

В районе Сарайшык также продолжаются работы по ликвидации несанкционированных свалок. На сегодняшний день вывезено порядка 28 тыс. тонн мусора. В работах задействованы 10 фронтальных погрузчиков и 50 самосвалов.

Очистка территорий проводится по улице Ш. Калдаякова на участке от проспекта Ұлы Дала до железнодорожного вокзала «Нұрлы жол», а также вдоль линии LRT.

Работа по выявлению и ликвидации стихийных свалок в столице ведётся на постоянной основе. Районные акиматы осуществляют мониторинг территорий, в том числе с применением современных технологий, а также принимают меры по недопущению повторного образования несанкционированных мест размещения отходов.

Жителей и представителей бизнеса призывают соблюдать правила благоустройства и не допускать выброса строительного и бытового мусора в неустановленных местах.