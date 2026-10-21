В Астане преобразили территорию возле Столичного цирка

В районе Нура завершились масштабные работы по благоустройству и озеленению территории возле Столичного цирка. Здесь создали современную и комфортную зону отдыха для жителей и гостей столицы, передает официальный сайт акимата Астаны.

В рамках благоустройства обновили пешеходные зоны, места отдыха и парковочные пространства, а также установили современную уличную мебель. Особое внимание уделили удобству горожан: на гранитных скамейках появились деревянные настилы, отремонтирован фонтанный комплекс.

Кроме того, на территории установили декоративную подсветку и современные опоры освещения, благодаря которым пространство станет более комфортным для прогулок в вечернее время.

Значительные работы проведены и по озеленению территории. Здесь высадили молодые деревья, кустарники и многолетние цветы. Для ухода за зелёными насаждениями обустроили локальную систему полива.

Проведённые работы направлены на создание безопасной, экологичной и комфортной городской среды, где жители и гости столицы смогут проводить свободное время, гулять с семьёй и отдыхать после посещения цирка.

Обновлённая территория уже доступна для посещения и станет ещё одним комфортным местом отдыха и прогулок в районе Нура.

Отметим, что в преддверии Дня Республики в Астане открывается ряд новых социальных и общественных объектов, а также благоустроенных пространств. Реализация таких проектов направлена на развитие городской инфраструктуры и создание комфортных условий для жителей и гостей столицы.