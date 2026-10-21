В Астане водителям напомнили о важности соблюдения правил дорожного движения

В рамках реализации нарратива «Закон и порядок» в Астане проводят разъяснительные встречи с водителями организаций, осуществляющих сбор и вывоз твёрдых бытовых отходов, передает официальный сайт столичного акимата.

Встречи организованы Департаментом полиции города совместно со столичным Управлением охраны окружающей среды и природопользования.

Цель информационно-разъяснительной работы — напомнить водителям специализированного транспорта о важности соблюдения правил дорожного движения и предупреждения дорожно-транспортных происшествий.

«В ходе мероприятия мы посетили три столичные компании, занимающиеся вывозом мусора. Наша цель — охватить всех водителей, поэтому встречи проводились во время пересмен: первая — в пять утра, вторая — в двенадцать, третья — в семнадцать часов», — сообщила руководитель отдела управления отходами столичного Управления охраны окружающей среды и природопользования Жанар Садвакасова.

Во время встреч водителям разъяснили требования Правил дорожного движения Республики Казахстан, а также рассмотрели обстоятельства дорожно-транспортных происшествий, ранее произошедших в городе, и меры по их предупреждению.

Предрейсовые осмотры водителей специализированного транспорта, работающего на территориях жилых комплексов, а также проверка технического состояния мусоровозов проводятся на постоянной основе.

«Мусоровозы заезжают во дворы жилых домов, поэтому от водителей требуется снижение скорости и повышенная осторожность при выполнении манёвров. Необходимо быть предельно внимательными и строго соблюдать Правила дорожного движения. В ходе встреч особое внимание уделили безопасности детей, а также движению специализированной техники вблизи школ и детских садов», — рассказал сотрудник Управления административной полиции Департамента полиции Астаны, капитан полиции Асет Аятхан.

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