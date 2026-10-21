Турнир по волейболу среди пенсионеров в честь Дня Республики прошел в Астане

В спортивном комплексе столичного жилого массива Өндіріс прошел праздничный турнир по волейболу среди пенсионеров, приуроченный ко Дню Республики. В спортивном состязании приняли участие команды из шести районов города, передает официальный сайт акимата Астаны.

В мужском первенстве выступили команды из районов Есиль, Алматы, Байконыр, Сарыарка и Сарайшык. Среди женщин за победу боролись команды районов Байконыр и Сарыарка. Участники продемонстрировали на площадке высокую активность, командное единство и волю к победе. В ходе напряженных игр каждая команда оказала достойное сопротивление соперникам и продемонстрировала свое спортивное мастерство.

По итогам соревнований победители и призеры среди мужчин и женщин были награждены специальными дипломами, медалями и кубками.

«В нашем центре с 2023 года работает секция волейбола. Дважды в неделю около 70 столичных пенсионеров тренируются в физкультурно-оздоровительном комплексе в Коктале и во Дворце «Жастар». Ими руководят спортсмен-ветеран Нуркан Сембаев и пенсионеры-волонтеры, которые способствуют регулярному проведению тренировок. В целом волейбол в нашем центре развивается очень хорошо. Радует, что интерес к этому виду спорта растет и среди женщин», — рассказала руководитель отдела перспективного развития и социальных проектов центра Кымбат Калелкызы.

Подобные спортивные мероприятия не только укрепляют здоровье представителей старшего поколения, но и дают им возможность активно участвовать в общественной жизни.