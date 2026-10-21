Как работают столичные Дворцы школьников

В Астане открылись два новых государственных Дворца школьников — многофункциональные комплексы «TANYM ART» и «TANYM SPORT». Они предназначены для развития творческого, интеллектуального и спортивного потенциала детей, а также расширения возможностей дополнительного образования в столице, передает официальный сайт акимата Астаны.

Новые Дворцы школьников открыты по поручению Главы государства в рамках развития социальной инфраструктуры столицы.

Площадь каждого из трехэтажных комплексов составляет 12 225 квадратных метров. Для всестороннего развития детей здесь оборудованы бассейн, спортивные и концертные залы, учебные кабинеты, коворкинг-зоны, а также созданы условия для занятий творчеством, обучения и активного досуга.

В комплексах планируется организовать занятия по STEM-технологиям, техническому и научному творчеству, а также эколого-биологическому направлению. Здесь школьники смогут развивать свои способности, получать новые знания, осваивать современные технологии и заниматься различными видами спорта.

Особое внимание уделяется созданию комфортных условий для всестороннего развития детей. Новые Дворцы школьников объединяют образовательные, творческие и спортивные направления, позволяя учащимся выбирать занятия с учетом своих интересов и способностей.

Кроме того, в каждом комплексе предусмотрено создание более 100 рабочих мест.

«Открытие новых Дворцов школьников - это большая возможность для всестороннего развития детей. Наша главная задача - создать пространство, где каждый ребенок сможет раскрыть свой потенциал, найти занятие по душе и развивать свои таланты. Здесь школьники смогут не только получать дополнительные знания, но и заниматься творчеством, спортом, осваивать современные технологии и находить новых друзей», — отметила директор многофункционального комплекса «TANYM ART» Раушан Кушибаева.

Дворец школьников «TANYM ART» расположен в районе Сарыарка по адресу: улица Бейбарыс султан, 15. Комплекс «TANYM SPORT» находится в районе Алматы по адресу: улица Тулебаева, 3.

Отметим, что ранее в Астане открыли четыре Дворца школьников, в том числе за счет частных инвестиций. Работа по развитию инфраструктуры дополнительного образования в столице продолжается.