Сказки оживают с помощью ИИ в одном из детских садов Астаны

В столичном детском саду №5 «Акбота» прошел городской семинар на тему «Умная библиотека: мир AI и ART». Цель мероприятия, проходящего в рамках экспериментальной площадки, — с раннего возраста повышать интерес детей к книгам с помощью ИИ-платформы, передает официальный сайт акимата Астаны.

В семинаре приняли участие представители 8 детских садов города, которые поделились своим опытом.

«Глава государства Касым-Жомарт Токаев отмечал, что самый короткий путь к тому, чтобы стать передовой нацией, — это чтение книг. В связи с этим в нашем детском саду ведется работа по повышению интереса детей к чтению. С сентября этого года в Астане функционирует экспериментальная площадка по библиотечной работе, и сегодняшнее мероприятие под названием «Умная библиотека: мир AI и ART» стало её продолжением. На сегодняшнем семинаре дети знакомятся со сказкой через искусственный интеллект, общаются с персонажами, выполняют задания, а затем переносят на бумагу свои фантазии на основе понятого сюжета. Рисунки, созданные детьми, мы «оживляем» с помощью ИИ и превращаем в мультфильмы. Эту новую платформу в своей практике могут использовать логопеды, дефектологи, преподаватели казахского языка и другие специалисты. То есть они могут применять ИИ как ведущий инструмент», — рассказала заведующая детским садом №5 «Акбота» Молдир Жолбарысова.

Семинар начался с открытия умной библиотеки. Также гостям были презентованы возможности новой ИИ-платформы.

«В дошкольных организациях Астаны от имени Управления образования и со стороны центров модернизации образования внедряются свежие идеи и хорошие ориентиры. В частности, дается импульс открытию экспериментальных площадок в детских садах. В проводимой работе очень много экспериментальных тем, направленных на применение инновационных технологий в обучении детей, включая работу с ИИ. И это радует. В мышлении и психологическом развитии нынешних детей поколения «альфа» есть множество особенностей. Поэтому работа, которая ведется через ИИ, аудио- и видеоматериалы, а также различные игры, имеет огромное значение. В данном детском саду эта цель успешно реализуется, специалисты ориентированы на результат и делятся опытом с коллегами. У них есть все возможности масштабировать этот опыт на городской и даже республиканский уровни», — отметила профессор Евразийского национального университета имени Л.Н. Гумилева, кандидат педагогических наук Фатима Жумабекова.