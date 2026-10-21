Столичные кикбоксёры завоевали восемь медалей на Кубке мира в Ташкенте

В столице Узбекистана Ташкенте состоялся Кубок мира по кикбоксингу, по итогам которого спортсмены Астаны завоевали восемь медалей — четыре золотые, одну серебряную и три бронзовые, передает официальный сайт городского акимата.

В международных соревнованиях приняли участие 2290 спортсменов из 36 стран мира.

Представители Астаны успешно выступили на турнире, продемонстрировав высокий уровень подготовки и завоевав призовые места в нескольких возрастных категориях.

Среди юниоров 2010–2011 годов рождения Айдар Сахибек стал победителем соревнований в весовой категории до 57 кг в дисциплине «фулл-контакт». Ещё одну золотую медаль завоевал Амирхан Сафаралиев, выступавший в весовой категории до 48 кг в дисциплине К-1.

В этой же возрастной категории бронзовыми призёрами стали Суйиндик Жумабай, выступавший в весовой категории свыше 81 кг в дисциплине «фулл-контакт», и Евгений Ли, завоевавший награду в дисциплине «лоу-кик».

Среди спортсменов 2012–2013 годов рождения Казбек Жаксат завоевал золотую медаль в весовой категории до 32 кг в дисциплине «лайт-контакт».

В возрастной категории 2008–2009 годов рождения Ерсултан Амангельды стал победителем соревнований в дисциплине «лоу-кик», а Азизбек Ажелепесов завоевал серебряную медаль в этой же дисциплине.

Ещё одну бронзовую награду в копилку столичной команды принесла Мадина Шимирова, выступавшая среди спортсменов 2010–2011 годов рождения в дисциплине «фулл-контакт».