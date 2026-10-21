Более 2200 заявок от жителей столицы поступило в чат-бот TazaQazBot с начала года

В столице продолжается активная работа по приему и обработке обращений жителей через Telegram-чат-бот TazaQazBot. С начала 2026 года через онлайн-платформу поступило 2227 заявок, 1995 из которых уже выполнены, передает официальный сайт акимата Астаны.

Большая часть обращений граждан касается благоустройства территорий, освещения, ремонта дорог, озеленения и ликвидации несанкционированных свалок. Все заявки обрабатываются в установленные сроки, что позволяет минимизировать неудобства для жителей. Одним из ключевых преимуществ цифровых сервисов является прозрачность процессов. Пользователи могут отслеживать статус своей заявки на каждом этапе, а после выполнения работ получают фотоотчет и возможность оценить качество исполнения.

Все обращения распределяются по 24 категориям – от уборки территорий и вывоза мусора до ремонта дорог, освещения, озеленения и очистки водоемов. Это обеспечивает эффективную маршрутизацию заявок между профильными службами. TazaQazBot наглядно демонстрирует, что цифровые сервисы способствуют значительному улучшению взаимодействия между жителями и государством, оперативному реагированию на проблемы, повышению эффективности работы акиматов и достижению ощутимых результатов в наведении порядка в городе и стране. TazaQazBot — это эффективный инструмент для создания комфортной городской среды.

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