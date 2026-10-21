«Елім деп соққан жүрегім»: патриотический вечер ко Дню Республики прошел в Астане

В Астане в честь Дня Республики прошел духовно-патриотический вечер «Елім деп соққан жүрегім». Организатором мероприятия выступило учреждение «Руханият» при Управлении по развитию языков и архивного дела города, передает официальный сайт столичного акимата.

Зрителями вечера стали слушатели курсов казахского языка учреждения «Руханият», а также жители и гости города.

«В нашем учреждении ежегодно около 3 тысяч человек изучают казахский язык. Сейчас, во втором учебном сезоне, обучение проходят 1 800 слушателей. Среди них есть представители других национальностей и иностранные граждане. Поскольку они живут в Казахстане, у них очень высокое стремление освоить казахский язык. Поэтому, помимо обучения языку, мы также уделяем большое внимание знакомству с нашими национальными ценностями и культурой», — рассказал руководитель учреждения «Руханият» Руслан Алимбеков.

По его словам, среди изучающих язык — государственные служащие, предприниматели, студенты, специалисты различных сфер и пенсионеры. Также встречаются граждане казахской национальности, которые посещают курсы для совершенствования своего уровня владения языком.

«Интерес к изучению казахского языка проявляют не только жители города, но и представители различных акционерных обществ и товариществ с ограниченной ответственностью. Обучение проводится в соответствии с уровнем владения языком. После того как слушатели завершают определенный уровень и получают сертификат, на их место принимаются новые участники. Таким образом, в течение года к курсам постоянно присоединяются новые слушатели», — отметила главный специалист отдела организации языковой политики Управления по развитию языков и архивного дела города Астаны Гаухар Елембаева.

На праздничном концерте выступили народная артистка Казахстана Майра Ильясова, заслуженные деятели Казахстана Медет Салыков и Клара Толенбаева, певец Ибрагим Ескендир, исполнитель традиционных песен Озгерис Шерикбай, представители школы искусств «Алтын домбыра», группа «Асу» и другие артисты.

На вечере, посвященном Дню Республики, слушатели курсов казахского языка смогли насладиться национальными песнями и сказаниями, а также получили много ценной информации о казахской культуре.