Более 200 участников собрал инклюзивный фестиваль «Дети Фэст - 2026» в Астане

В столичном Дворце школьников имени Аль-Фараби прошел республиканский инклюзивный фестиваль «Дети Фест - 2026», объединивший детей с разными возможностями, их родителей, педагогов и представителей общественных организаций, передает официальный сайт акимата Астаны.

Организатором мероприятия , которое проводится второй год подряд, выступил Альянс женских сил Казахстана в Астане при поддержке столичного Управления образования.

На сегодня в Казахстане проживает более 235 тысяч детей с особыми образовательными потребностями. Для них фестиваль стал возможностью не просто присутствовать на массовом мероприятии, но и оказаться в центре внимания, выйти на сцену, поделиться своими талантами и получить поддержку зрителей.

Фестиваль объединил более 200 гостей, среди которых были около 50 детей-участников, школьники, представители неправительственных организаций, социальных проектов и бизнеса, творческих коллективов и волонтеры.

Для юных гостей подготовили насыщенную развлекательную программу. Аниматоры встречали участников играми и конкурсами, а волшебное шоу с фокусами и голубями подарило детям яркие эмоции. Желающие смогли принять участие в творческих мастер-классах по составлению цветочных букетов и созданию ароматов. Также для гостей организовали аквагрим, сладкие угощения и шоколадный фонтан.

Особое место в программе занял концерт, объединивший юных артистов с разными возможностями. На одной сцене выступили представители школ и реабилитационных центров, дети из НПО и социальных проектов, вокалисты, танцевальные и театральные коллективы. Программа также включала специальные показы мод и авторские творческие постановки.

Важным принципом фестиваля стало равное участие всех детей. Для многих участников выход на сцену стал возможностью раскрыть свой потенциал, обрести уверенность в себе и почувствовать поддержку окружающих.

Особую миссию организаторы связали с поддержкой матерей, воспитывающих детей с особыми образовательными потребностями. Фестиваль напомнил семьям о том, что они не одиноки, а их дети заслуживают внимания, любви и возможности реализовать свои способности. Подобные инициативы помогают формировать более открытое общество, в котором ценят индивидуальность каждого человека и уважают его право на участие в общественной жизни.

«Дети Фест» стал не просто праздничным мероприятием, а площадкой для продвижения идей инклюзии, толерантности и равных возможностей.