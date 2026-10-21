Столичные таеквондисты завоевали четыре медали на турнире в Катаре

Спортсмены из Астаны, защищавшие честь страны на VI Международном открытом чемпионате по таеквондо (WT) в столице Катара, городе Доха (6th Qatar Open Taekwondo Championship 2026), завоевали четыре медали, передает официальный сайт акимата города.

В международных соревнованиях категории G-1, организованных при поддержке Всемирной федерации таеквондо (World Taekwondo), приняли участие 1152 спортсмена из более чем 40 стран мира.

Столичные таеквондисты успешно выступили на престижном первенстве, завоевав 1 золотую, 1 серебряную и 2 бронзовые медали.

В частности, Тимур Рахпанов, выступавший в весовой категории до 68 кг, не оставил шансов соперникам и стал победителем международного турнира.

Омар Жанбыров, боровшийся в весовой категории до 63 кг, удостоился серебряной награды.

Также бронзовыми призерами стали еще два столичных спортсмена. В их числе Аяжан Танжарык, выступавшая в весовой категории до 63 кг, и Мирас Есенгелдин, соревновавшийся в весе до 68 кг.

Стоит отметить, что международный чемпионат проходил в спортивном комплексе Aspire Ladies Sports Hall в Дохе. В рамках соревнований были разыграны награды в 76 весовых категориях среди кадетов, юниоров, молодежи и взрослых.

Данный турнир категории G-1 является одним из важных международных стартов, позволяющих спортсменам набирать очки, которые учитываются в мировом рейтинге.