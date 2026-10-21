В Астане напомнили об ответственности за вождение в нетрезвом виде

Безопасность на дорогах во многом зависит от ответственности каждого водителя. Особое внимание при этом уделяется предупреждению случаев управления транспортными средствами в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Об ответственности за такие правонарушения на брифинге в Службе коммуникаций столицы рассказала прокурор отдела прокуратуры района Сарайшык города Астаны Молдир Жолдасова, передает официальный сайт столичного акимата.

По словам спикера, законодательством Казахстана предусмотрена как административная, так и уголовная ответственность за управление транспортным средством в состоянии опьянения. Соответствующие нормы закреплены в статье 608 Кодекса РК об административных правонарушениях, а также статьях 345-1 и 346 Уголовного кодекса РК.

В зависимости от характера правонарушения и его последствий нарушителям могут грозить административный арест, лишение права управления транспортными средствами и лишение свободы. В отдельных случаях законодательством предусмотрено пожизненное лишение права управления транспортными средствами.

В ходе брифинга прокурор привела конкретные примеры привлечения водителей к ответственности.

«В столице 40-летнему жителю за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения назначили 15 суток административного ареста и лишили права управления транспортными средствами на семь лет.

В другом случае водитель в состоянии опьянения выехал на встречную полосу и совершил ДТП. Суд назначил ему восемь месяцев лишения свободы с лишением права управления транспортными средствами на десять лет.

Также к одному году лишения свободы приговорили женщину, которая, будучи ранее лишённой водительских прав, вновь села за руль в состоянии наркотического опьянения. Кроме того, суд пожизненно лишил её права управления транспортными средствами», — рассказала Молдир Жолдасова.

В столице правоохранительные органы проводят профилактические и рейдовые мероприятия, направленные на предупреждение нарушений правил дорожного движения. Вместе с тем важную роль в обеспечении безопасности играет личная ответственность каждого водителя.

«Призываем граждан не садиться за руль в состоянии опьянения, соблюдать требования законодательства и беречь жизнь и здоровье окружающих. Никакая поездка не стоит человеческой жизни», — подчеркнула спикер.

#законипорядок #заңментәртіп