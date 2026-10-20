Еще два Дворца школьников открыли в Астане

Аким Астаны Женис Касымбек на своей странице в Instagram рассказал об открытии новых Дворцов школьников, передает официальный сайт столичного акимата.

«По поручению Главы государства открыли в столице еще два государственных Дворца школьников – многофункциональные комплексы «TANYM ART» и «TANYM SPORT». Они направлены на развитие творческого, интеллектуального и спортивного потенциала детей.

В каждом из трёхэтажных зданий общей площадью 12 тыс. 225 квадратных метров предусмотрены бассейн, спортивные и концертные залы, учебные кабинеты, коворкинг-зоны и др. В комплексах планируется организовать занятия по STEM-технологиям, техническому и научному творчеству, а также эколого-биологическому направлению.

В рамках поручений Президента Касым-Жомарта Кемелевича Токаева уделяем особе внимание социальной инфраструктуре. Ежегодно открываем новые школы, детсады, Дворцы школьников.

Сегодня с министром туризма и спорта РК Ерболом Мырзабосыновым и министром просвещения РК Жулдыз Сулейменовой посетили Дворцы школьников. Побеседовали с детьми, ознакомились с работой центра.

В мероприятии также приняли участие известные спортсмены: серебряный призёр чемпионатов мира и Азии по дзюдо Абиба Абужакынова, бронзовый призёр Олимпийских игр в Париже Гусман Кыргызбаев, двукратный серебряный призёр Олимпийских игр по боксу Адильбек Ниязымбетов, бронзовый призёр Олимпиады в Токио Камшыбек Кункабаев, двукратный чемпион мира Санжар Ташкенбай.

Новые государственные комплексы позволят расширить инфраструктуру дополнительного образования столицы, создать условия для эффективной организации досуга детей и развития их способностей. Кроме того, в каждом комплексе предусмотрено создание более 100 рабочих мест.

Комплекс «TANYM ART» расположен в районе Сарыарка по ул. Бейбарыс султан, 15. Комплекс «TANYM SPORT» находится в районе Алматы по ул. Тулебаева, 3.

Ранее в городе открыли четыре Дворца школьников, в том числе за счет частных инвестиций. Работы в данном направлении продолжим», - написал Женис Касымбек.