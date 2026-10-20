«Читающая нация»: наследие и творчество Мухтара Ауэзова обсудили на встрече в Астане

В рамках республиканского проекта «Читающая нация» в Астане провели открытый диалог на тему «Наследие Мухтара Ауэзова и мировой контекст», передает официальный сайт столичного акимата.

Мероприятие прошло в научной библиотеке Евразийского национального университета имени Л.Н. Гумилева.

Главная цель — широкая популяризация творческого наследия выдающегося классика казахской литературы Мухтара Ауэзова, глубокое осмысление его роли в национальной и мировой литературе, а также повышение интереса молодежи к чтению книг.

В качестве ключевых спикеров во встрече приняли участие известный ученый-алашевед, доктор филологических наук, профессор Сагымбай Жумагул и руководитель регионального проектного офиса «Кітап оқитын ұлт» Жаксыбай Боранбаев.

«В нашей столице, городе Астане, число участников книжного марафона достигло 124 751 человека. Это очень обнадеживающий показатель. Однако для нас важна не только численность участников, но и то, насколько чтение становится для них устойчивой привычкой.

Главная цель марафона — не просто прочитать 15 книг, а прийти к тому, чтобы каждый участник самостоятельно выбирал следующую книгу и сделал чтение неотъемлемой частью повседневной жизни.

Чтение — это не только способ получения знаний и информации. Оно расширяет кругозор, развивает мышление и учит понимать судьбы и чувства других людей. В особенности обращение к творческому наследию Мухтара Ауэзова позволяет глубже осмыслить нашу национальную идентичность, историю и духовные ценности. Кроме того, рассмотрение казахской литературы в контексте мировой литературы помогает осознать значение нашего национального наследия в глобальном культурном пространстве.

Только поколение, глубоко знающее свою историю, литературу и культуру, способно вести диалог с мировой цивилизацией на равных. Поэтому наша цель — воспитать не просто читающее, но и мыслящее поколение, способное осмысливать прочитанное и применять полученные знания в жизни», - отметил Жаксыбай Боранбаев.

В ходе открытого диалога эксперты и участники обсудили творческий путь Мухтара Ауэзова, его духовную связь с интеллигенцией «Алаш», исключительное значение романа-эпопеи «Путь Абая» в мировой литературе, а также актуальность наследия писателя в XXI веке.

Студенты и гости мероприятия смогли обменяться мнениями со спикерами и задать интересующие их вопросы.

Прошедшее событие полностью отвечает ключевым задачам проекта «Читающая нация», способствуя популяризации национального литературного достояния, развитию культуры чтения и расширению духовно-познавательного кругозора молодого поколения.