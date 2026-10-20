В Астане открылся креативный лагерь, направленный на защиту молодежи от наркомании

В Астане начал свою работу выездной креативный лагерь «UPGRADE CAMP: ПЕРЕПРОШИВКА», направленный на профилактику наркомании и наркопреступности среди молодежи, передает официальный сайт акимата столицы.

Основная цель лагеря — развитие у молодежи критического мышления, лидерских качеств и навыков принятия осознанных решений.

«Сегодняшнее мероприятие называется перезагрузкой. Уделяя главное внимание тому, чтобы молодежь была максимально привержена здоровому образу жизни и вела работу против наркомании, наша цель — предотвратить их вовлечение в незаконный оборот наркотиков, повысить уровень информированности о правовых и социальных последствиях наркопреступлений. В сегодняшнем мероприятии принимают участие более ста молодых людей», — рассказала культурный организатор молодежного ресурсного центра «Астана жастары» Аружан Келдибай.

В торжественном мероприятии приняли участие представители Республиканского совета по противодействию наркопреступности при МВД Республики Казахстан и правоохранительных органов.

Проект станет современной образовательной и коммуникационной площадкой, объединяющей активную молодежь, представителей государственных органов и правоохранительных структур, общественных деятелей и экспертов из различных сфер.