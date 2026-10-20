Жители Астаны украсили балконы флагами Казахстана ко Дню Республики

В преддверии Дня Республики в столичных районах Сарыарка и Байконыр прошла патриотическая акция «Менің Қазақстаным!». В рамках инициативы на балконах многоквартирных жилых домов и вдоль улиц двух районов вывесили более 200 флагов Казахстана, передает официальный сайт акимата Астаны.

Инициативу поддержали столичная молодёжь, жители районов Сарыарка и Байконыр, а также молодежное крыло «Жастар Рухы» при партии «Әділет». Благодаря активному участию горожан флаги Казахстана украсили жилые дома и улицы, создавая праздничную атмосферу в преддверии национального праздника.

Челлендж «Менің Қазақстаным!» проводится ежегодно и объединяет жителей столицы вокруг идеи любви к Родине и уважения к государственным символам. К акции присоединяются целыми семьями, украшая свои балконы флагами Казахстана.

Напомним, в соответствии с законодательством Республики Казахстан граждане вправе использовать Государственный флаг для выражения патриотических чувств при соблюдении установленных правил его размещения и использования.