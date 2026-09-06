Bala Fest: около 200 детей соревновались в спорте и творчестве в Астане

В Астане прошел фестиваль Bala Fest, объединивший детей в возрасте до 15 лет. В мероприятии, организованном в парке «Астана», около 200 юных участников состязались в 11 различных видах соревнований по спорту, робототехнике и творчеству, а также получили полезную информацию о безопасности и правилах дорожного движения, передает официальный сайт акимата столицы.

Юные участники попробовали свои силы в мастер-классах и соревнованиях по робототехнике VEX, робо-сумо и робофутболу. Также были предусмотрены асык ату, бочча, лянга, рисование на асфальте и другие интересные игры.

«В летний период мы 4 раза организовывали забег KIDS RUN для детей. Можно сказать, что мы полностью охватили школьников и детей дошкольного возраста. Теперь, с началом учебного года, связывая знания и спорт, мы впервые проводим фестиваль Bala Fest с участием 200 детей. Как вы знаете, совсем недавно Президент страны Касым-Жомарт Токаев отметил искусственный интеллект как главное направление будущего. Хочу сказать, что подобная идея — это инициатива родителей, которые активно участвуют в нашем мероприятии. Мы уверены, что продолжим проводить такие мероприятия и в будущем», — рассказал заместитель руководителя Дирекции по проведению спортивно-массовых мероприятий Ержигит Усербай.

Кроме того, в рамках принципа «Закон и порядок» представители полиции провели разъяснительную работу по соблюдению правил дорожного движения, безопасности на улице и ответственности.

«О сегодняшнем фестивале я прочитала в социальных сетях и пришла сюда. Мне понравилось. Детей очень много. Чувствуется праздничная атмосфера. Лично я на протяжении всего лета активно участвовала в детских забегах. Сегодня решила попробовать свои силы в конкурсе рисунков на асфальте», — рассказала ученица 8 класса Гульжан Турганбай.

Стоит отметить, что в фестивале принимали участие дети до 15 лет. По итогам соревнований были определены лучшие участники, которых наградили дипломами и специальными подарками.