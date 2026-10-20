День спасателя: в Астане наградили специалистов службы по чрезвычайным ситуациям

Во Дворце «Жастар» в Астане прошло торжественное мероприятие, посвященное Дню спасателя. В праздничном собрании приняли участие ветераны, руководство и личный состав Департамента по чрезвычайным ситуациям города Астаны, передает официальный сайт акимата столицы.

В ходе торжественного мероприятия ряду сотрудников были досрочно присвоены специальные звания, а спасатели, отличившиеся добросовестным исполнением служебных обязанностей и высоким профессиональным мастерством, были награждены ведомственными наградами и медалями.

Праздничная встреча продолжилась концертной программой. Выступления артистов подарили присутствующим приподнятое настроение и украсили праздничное мероприятие.