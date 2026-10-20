Более 100 юных домбристов исполнили кюй в честь Дня Республики в Астане

В Астане более 100 юных домбристов Детской школы искусств №2 исполнили кюй «Ер Тұран» в честь Дня Республики. Музыкальное выступление стало частью творческого видеопроекта «Біздің үн – Отан», направленного на воспитание патриотизма, популяризацию национального искусства и укрепление единства народа Казахстана, передает официальный сайт акимата столицы.

Творческая инициатива реализована при поддержке аппарата акима района Есиль и Управления образования города Астаны.

В основу сюжета видеопроекта лёг диалог о Родине между двумя учениками класса домбры — представителями украинской и русской национальностей. Подростки рассуждают о любви к родной земле, ценности общего шанырака и общих ценностях, объединяющих представителей разных этносов, проживающих в Казахстане.

В музыкальной части проекта юные домбристы исполняют кюй «Ер Тұран», символизирующий национальный дух и самобытность казахского народа. Своим исполнением школьники демонстрируют богатство национального музыкального наследия и преемственность культурных традиций.

Кроме того, около 20 юных художников выразили свою любовь к Казахстану через творчество. В своих картинах они изобразили живописную природу страны, красоту родного края, мирную жизнь и веру в светлое будущее.